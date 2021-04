Kalajdzic: "Wenn du zu hoch fliegst, dann fliegst schnell auf die Pappn"

Torjäger Sasa Kalajdzic spekuliert nicht gerne über seine berufliche Zukunft. Obwohl es angesichts seiner starken Leistungen für den VfB Stuttgart in der deutschen Bundesliga (14 Saisontore) immer wieder Gerüchte um interessierte Vereine gibt, bleibt der ÖFB-Nationalspieler zurückhaltend.

"Mit einer Aktion können alle Pläne vorbei sein, da kann es schon wieder den Bach runtergehen: Ich hatte einen Mittelfußbruch und einen Kreuzbandriss in meiner noch jungen Karriere. Deswegen will ich mich nicht festlegen", sagte der 23-Jährige im Interview der Sport Bild. "Auf gut österreichisch: Wenn du zu hoch fliegst, dann fliegst auch schnell auf die Pappn!" Er empfinde es aber als Kompliment, mit anderen Clubs in Verbindung gebracht zu werden.