Elfer von Madrid: "Bei diesem Kontakt muss man nicht fallen"

Welchen Stellenwert hat Athletik-Training im Fußball?

Profis trainieren täglich zusätzlich zum Mannschaftstraining ihre Physis. Athletik, Stabilität, Kraft und Mobilität. Das ist einerseits Verletzungsprophylaxe, andererseits wird damit auch ganz gezielt das Durchsetzungsvermögen in Zweikämpfen trainiert. Dieses zusätzliche Training ist auf diesem Niveau nicht mehr wegzudenken, auch wenn das Bewusstsein dazu in Österreich leider noch eher in den Kinderschuhen steckt.

Fallen Fußballer öfters, als sie müssten?

Auf jeden Fall. Stürmer trainieren nicht weniger als Verteidiger und trotzdem fallen sie leichter, suchen den Kontakt oder versuchen, das Foul zu ziehen, je näher sie dem gegnerischen Tor kommen. Es gibt Strategien und Fußball-taktische Überlegungen, wie Spieler Fouls geschickt herausholen. Fußball ist zum Teil Schauspielerei, das ist aber auch das Schöne daran und wird immer wieder zu Diskussionen führen.