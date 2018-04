Buffon wütete: Schiri hat "Mülltonne" anstatt eines Herzens

Gianluigi Buffon hätte sich seinen Abschied von der Champions-League-Bühne wohl anders vorgestellt. In seinem wahrscheinlich letzten Match flog der 40-Jährige vom Platz, nachdem er im Viertelfinalretourspiel gegen Real Madrid im turbulenten Finish Schiedsrichter Michael Oliver attackiert hatte. Buffon konnte die Elfmeterentscheidung des Engländers nicht nachvollziehen. Mit dem späten Elfmetertor durch Cristiano Ronaldo zum 1:3 schaffte Real Madrid noch den Einzug ins Semifinale, nachdem Juventus das 0:3 aus dem Hinspiel wettgemacht hatte.

"Wenn du als Schiedsrichter nicht die Sensibilität hast zu verstehen, welches Desaster du mit einer solchen Entscheidung anrichtest, dann setz dich lieber auf die Tribüne und iss Pommes Frites", beklagte sich Buffon nach dem Spiel im Fernsehen und ging sogar noch ein Stück weiter: "Statt einem Herz hat er einen Mülleimer in seiner Brust".

"Nur der Referee hat ein Foul gesehen. Du musst Fingerspitzengefühl und ein Verständnis für wichtige Momente haben. Wenn du das nicht hast, hast du es nicht verdient, auf dem Platz zu stehen", sagte die Tormann-Legende dann beim TV-Sender beIN Sports: "Du kannst das nicht pfeifen."

Die italienischen Medien pflichteten Buffon bei. "Ein Diebstahl! Die Champions League löst sich für Juve wegen eines äußerst umstrittenen Elfmeters in Luft auf. Die Ungerechtigkeit könnte nicht größer sein. So ist es einfach schrecklich", schrieb Corriere dello Sport. "Wut und Stolz: Juve empört. So geht es nicht. Diese Nacht in Madrid wird für immer eine Nacht der Wut und des Ärgers wegen eines verpassten Traums infolge eines sehr umstrittenen Elfmeters sein. Ärger wegen einer kaum für möglich gehaltenen Leistung, die plötzlich zu gelingen schien und nicht belohnt wurde", war in der Gazzetta dello Sport am Donnerstag zu lesen.