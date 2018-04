CL: Real nach Krimi im Halbfinale, Bayern souverän

Aufholjagd

Nur 80 Sekunden waren gespielt in Madrid, als die Menge im Estadio Santiago Bernabeu verstummte. Mario Mandzukic hatte eine Flanke von Khedira mustergültig per Kopf verwertet – 0:1 (2.). Sollte das der Anfang einer legendären Aufholjagd wie schon am Vorabend in Rom werden? Es sah durchaus so aus. Bereits sechs Minuten später fand Higuain die Chance aufs 0:2 vor, konnte den Ball aber nicht über die Linie drücken. Aber noch vor der Pause klingelte es erneut. Wieder war es Mandzukic. Wieder per Kopf, wieder nach einer Flanke von rechts, die diesmal Lichtsteiner mustergültig ans lange Eck zirkelte, wo der Kroate zur Stelle war (37.). Und erneut war Mandzukic von Gegenspieler Carvajal vernachlässigt worden.

Nachdem Reals Varane Sekunden vor dem Pausenpfiff per Kopf nur die Latte getroffen hatte, musste Coach Zinedine Zidane reagieren. Der Franzose tauschte zur Pause gleich doppelt, brachte Vazquez und Asensio für den defensiveren Casemiro und den enttäuschenden Gareth Bale. Enttäuschung war jedoch auch nach Seitenwechsel angesagt. Real nahm zwar das Heft mehr in die Hand, gejubelt wurde aber erneut auf der anderen Seite. Matuidi staubte zum 0:3 ab, nachdem Real-Keeper Keylor Navas den Ball nach einer Flanke von Douglas Costa ausgelassen hatte (61.).

Was folgte war eine Abwehrschlacht von Juventus, nachdem Real in der Schlussphase alles versuchte, um mit einem Tor doch noch die Verlängerung zu verhindern. Doch Torhüter Buffon hielt, was Chiellini zuvor nicht klären konnte. Und das war nicht viel. Der Abwehrchef jubelte nach seinen Rettungsaktionen teilweise wie ein Torschütze. Die Zeit verging, die Verlängerung war nahe. Bis zur 93. Minute und zum Elfmeterpfiff.