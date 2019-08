Um 5 Millionen: Rapid verkauft Mert Müldür an Sassuolo

Doch nicht "unverkäuflich"

Laut Italiens führender Sportzeitung Gazzetta dello Sport beträgt die Ablöse 5 Millionen Euro.

An sich hatte der Wiener, der nie für einen anderen Verein als Rapid gespielt hat, ein besonderes Preispickerl. "Unverkäuflich", legte sich Präsident Michael Krammer fest. "Mert soll noch ein Jahr reifen und dann einen tollen Transfer machen." Allerdings gilt "unverkäuflich" - wie bei jedem Spieler in Hütteldorf - nur bis zu einer gewissen Grenze. Der türkische Teamspieler wird zum zweitteuersten Verteidiger in der Vereinsgeschichte der Hütteldorfer nach Max Wöber.