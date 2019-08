Vor dem Schlagerspiel: Rapids Potzmann wechselt zum LASK

Erst im Sommer 2018 war Marvin Potzmann von Sturm Graz zum SK Rapid Wien gewechselt, nur etwas mehr als ein Jahr später verlässt er die Wiener bereits wieder. Potzmann wechselt mit sofortiger Wirkung zum LASK. Und damit gerade zu jenem Team, gegen das die Rapidler am kommenden Wochenende spielen müssen.

Potzmann war bereits in der Rückrunde der letzten Saison nur sporadisch zum Einsatz gekommen, in der noch jungen Spielzeit blieb er bislang gänzlich ohne Einsatz. Beim 1:0-Sieg in Graz am vergangenen Wochenende stand Potzmann schon nicht mehr im Kader.