Superstar Mbappé jubelt: Real siegt im Supercup gegen Atalanta Bergamo

Kylian Mbappe hat am Mittwochabend bei seinem Pflichtspiel-Debüt für Real Madrid gleich den ersten Titel gewonnen und dabei seinen Torriecher unter Beweis gestellt. Der französische Superstart erzielte im UEFA-Supercup gegen den Europa-League-Gewinner Atalanta Bergamo in der 68. Minute den Treffer zum 2:0 (0:0)-Endstand. Zuvor hatte Federico Valverde den Champions-League-Sieger, der ohne den verletzten ÖFB-Legionär David Alaba spielte, in Warschau in Führung gebracht (59.).