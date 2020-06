UEFA: Nächste Runde in der Ranking-Posse

Die Überraschung folgte dann am Freitag Nachmittag. Das UEFA-Länderranking wurde auf der UEFA-Homepage korrigiert. Nun hat Österreich in beiden Ranglisten für die Saison 2007/’08 aber nicht 3,000 – wie in der schriftlichen Stellungnahme als korrekt dargestellt wurde –, sondern 3,200 Punkte. Ist die Europacup-Auslosung vergangenen Montag also vielleicht doch nicht völlig korrekt abgelaufen?

Diese 3,200 Punkte sind übrigens laut KURIER-Berechnungen wirklich korrekt. Die fünf österreichischen Klubs ( Austria, Salzburg, Rapid, Ried und Mattersburg) holten in der Saison 2007/`08 zusammen 16 Punkte. Dividiert durch die Anzahl der österreichischen Teilnehmer ergibt dies 3,200 Punkte für das UEFA-Länderranking. So weit, so unklar. Oder ist doch alles klar?