Übertriebener Jubel: Zwei Spieler fliegen vom Platz

Es war ein wichtiges Tor, das auch gebührend gefeiert gehört. Der Treffer zum 1:1-Endstand vom FC Brügge in der Champions League bei Galatasaray Istanbul sorgte am Dienstagabend dafür, dass die Belgier in der Tabelle der Gruppe A auf Platz drei blieben, durch den sie im Frühjahr in der Europa League weiterspielen würden. Die Türken sind als Schlusslicht am letzten Spieltag im Dezember zu Gast bei Paris Saint-Germain.

Klar also, dass der Treffer von Krepin Diatta in der 92. Minute ordentlich bejubelt werden musste. Allein, die Spieler von Brügge übertrieben es. Der erst 20-Jährige Diatta vergaß, dass er bereits zuvor Gelb gesehen hatte, zog sich beim Torjubel das Trikot aus und flog mit Gelb-Rot vom Platz.