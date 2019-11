Champions League: Lewandowski trifft vier Mal in Belgrad

Den zweiten Sieg im zweiten Spiel als Trainer von Tottenham Hotspur feierte Jose Mourinho. Der Starcoach drehte mit den Spurs in Gruppe B gegen Olympiakos Piräus einen frühen 0:2-Rückstand und gewann noch 4:2. Damit ist der Aufstieg ins Achtelfinale hinter den Bayern fixiert. Die Münchner feierten ohne David Alaba, dessen Freundin Shalimar Heppner das erste Kind erwartet, einen 6:0-Sieg bei Roter Stern Belgrad. Vierfacher Torschütze dabei war Stürmerstar Lewandowski. Dieses Kunststück war dem Polen bereits einmal in der Champions League gelungen. Am 24. April 2013 erzielte Lewandowski beim 4:1 von Borussia Dortmund gegen Real Madrid alle Treffer seines Teams.

Weiter ist auch Manchester City nach einem 1:1 daheim gegen Schachtar Donezk in Gruppe C. Hinter den Engländern, die nun elf Punkte haben, wird es am letzten Spieltag aber noch einmal spannend. Sowohl die Ukrainer, die nun bei sechs Punkten halten, als auch Atalanta Bergamo (4) und Dinamo Zagreb (5) können noch den Aufstieg schaffen. Die Italiener erspielten sich selbst am Dienstag mit einem 2:0-Sieg gegen Zagreb die letzte Aufstiegschance. Bei den Kroaten kamen wie gewohnt die Ex-Austrianer Dilaver und Leovac zum Einsatz.

In Gruppe D feierte Tabellenführer Juventus einen 1:0-Sieg gegen Verfolger Atletico Madrid. Die Italiener waren schon vor der Partie als Achtelfinalist festgestanden. Die Spanier müssen nun um den Aufstieg zittern, weil Leverkusen mit einem 2:0-Erfolg bei Lok Moskau den Anschluss schaffte. Die Deutschen, bei denen Julian Baumgartlinger ab der Pause mitspielen durfte, halten nun bei sechs Zählern, Atletico hat sieben Punkte. Ein Heimsieg gegen Moskau am letzten Spieltag würde aber für den Aufstieg reichen.