Überraschender Abgang: Peter Hlinka nicht mehr Vienna-Trainer

Die stellte die Ambitionen der Blau-Gelben generell ins Abseits. Auf der Hohen Warte war man auf dem besten Weg in die Regionalliga Ost. Auch Ümit Korkmaz konnte dies nicht vorhersehen. Anfang März saß er im SchauTV-Studio des KURIER und vermutete, dass nur die Vienna selbst die Vienna stoppen könnte. Wie auch sollte Korkmaz in den Sinn kommen, dass sich Corona zu einem unbezwingbaren Gegner aufschwingen sollte. Schließlich stellte ein Virus den Döblingern das Bein. Sportdirektor Markus Katzer lächelt mit etwas Bitternis: „Damit konnten wir wirklich nicht rechnen. Aber ja, sportlich wurden von einem Virus gestoppt.“

Der Saison-Abbruch in der Wiener Stadtliga bedeutet auch, dass die Blau-Gelben - rein theoretisch - ein weiteres Jahr in der vierten Leistungsstufe einlegen und auf den Aufstieg noch warten müssen. Die Vienna, Österreichs ältester Fußballklub, reagierte weise und smart auf die bittere Niederlage und die Entscheidung des ÖFB. „Einig Spiel führt zum Ziel. Das Motto unserer Gründungsväter gilt heute mehr denn je“, meinte damals Kurt Svoboda, der Vize-Präsident, stellvertretend für das Vienna-Präsidium. „So bitter das auch sein mag, emotional, sportlich wie auch wirtschaftlich, aber jetzt heißt es: gemeinsam einen Schritt zurück zu gehen, um in Zukunft wieder gemeinsam zwei Schritte voran zu schreiten.“