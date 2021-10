U21-Team: Adamu traf doppelt beim 4:0 von Österreich in Estland

Die Esten kamen nach 25 Minuten nach einer Unachtsamkeit der Österreicher erstmals vor das gegnerische Tor. Sie suchten ihr Heil in hohen Bällen. So rettete Torhüter Niklas Hedl die Rot-Weiß-Roten nach einem weiten Einwurf und einem Männilaan-Kopfball mit einem Reflex vor dem Anschlusstreffer (29.). Österreich war dann vermehrt auf Spielkontrolle bedacht.

Die zweite Spielhälfte startete wieder nach Maß. Erneut war Rapids Jonas Auer beteiligt, seine Flanke wuchtete Adamu per Kopf in die Maschen. Der 20-Jährige hält nun in neun Einsätzen in der U21 bei neun Toren. Clubkollege Seiwald traf dann nach Doppelpass mit Matthäus Taferner. Gregoritsch verhalf im Finish noch den nachnominierten Julian Buchta und Muhammed Saracevic zu ihren ersten Einsätzen in dieser Nachwuchsauswahl.