U-21-EM: Vorentscheidung in Udine

Die Österreicher schlagen nach dem perfekten Auftakt verbal keine Wellen, wissen um die schwere Aufgabe. Teamchef Werner Gregoritsch bremst jegliche Anzeichen von Euphorie aus. „Es wird für uns gegen Dänemark sicher nicht leichter.“



Bei den Dänen, die gegen Deutschland 1:3 verloren, gilt es vor allem, den von vielen Vereinen umworbenen Robert Skov in den Griff zu bekommen. Der 23-Jährige hat vergangene Saison für den FC Kopenhagen in 48 Spielen 32 Mal getroffen. Auch in der U21-Quali war er der dänische Toptorschütze, daran schloss er am Montag mit dem Ehrentreffer aus einem Elfmeter gegen Deutschland an. Die Österreicher sind sich bewusst, dass die Dänen im Vergleich zu den Serben noch mehr auf ihr Kollektiv setzen, daher ein umso unangenehmerer Gegner werden könnten.

Am Mittwoch Vormittag widmet sich das U-21-Team der Matchvorbereitung mit Video, am Abend werden sich Teamchef Gregoritsch und Torhüter Alexander Schlager bei der UEFA-Pressekonferenz den internationalen Medien stellen, danach erfolgt um 18.30 Uhr in der Arena das Abschlusstraining.