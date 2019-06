U-21-EM: Das besondere Duell mit den deutschen Kollegen

"Ich kenne alle Spieler der Deutschen aus der Liga. Stefan Posch weiß, was auf die Österreicher heute ab 21 Uhr im Stadio Friuli in Udine zukommt. "Die typisch deutschen Tugenden. Sie sind diszipliniert, taktisch gut ausgebildet, körperlich stark." Und verdammt gut in Form, wie die ersten beiden Gruppenspiele zeigten.

Posch und sein Landsmann Christoph Baumgartner treffen auf ihren Hoffenheim-Kollegen Nadiem Amiri. Kevin Danso auf Augsburg-Kumpel Marco Richter, Bremens Marco Friedl auf Johannes und Maximilian Eggestein, Teamkapitän Philipp Lienhart auf Stürmer Luca Waldschmidt und Robin Koch von Freiburg. "Er ist ein guter Stürmer. Wir müssen schauen, dass wir ihn so weit wie möglich weghalten können von unserem Tor."

Posch spricht von einem besonderen Reiz. "Natürlich habe ich Kontakt zu Amiri, es rennt auch der Schmäh." Eine Wette wurde aber nicht abgeschlossen...