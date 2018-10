"tz" schlägt nach Medienschelte der Bayern-Bosse zurück

Auch Tage nach dem seltsamen Auftritt der Bayern-München-Bosse bei einer "Sonder"-Pressekonferenz wird in Deutschland darüber gesprochen. In den sozialen Netzwerken werden Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß nach ihrer Medienschelte förmlich auseinandergenommen, in den deutschen Medien gibt es kaum einen Kolumnisten, der seine Zeilen nicht der Führungsspitze des Rekordmeisters gewidmet hat.