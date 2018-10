Reaktionen auf die Bayern-PK: Rückkehr des FC Hollywood

Mit Kritik und Androhungen von juristischen Konsequenzen griff in einer Pressekonferenz die Führungsetage des deutschen Rekordmeisters die Medien und ihre Berichterstattung an. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, Präsident Uli Hoeneß und Sportdirektor Hasan Salihamidžić wetterten gemeinsam gegen "polemische" Berichterstattung und richteten sich während der halbstündigen Veranstaltung direkt an Journalisten. Rummenigge eröffnete sie mit der Zitierung des ersten Artikel des deutschen Grundgesetztes: "Die Würde des Menschen ist unantastbar." "Wir lassen uns das nicht mehr gefallen", legte Hoeneß nach, der später den aktuell bei PSG spielenden Spanier Juan Bernat an den Pranger stellte. Er hätte dem Team in der Champions League fast den Erfolg "gekostet", weswegen beschlossen wurde, ihn abzugeben.