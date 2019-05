TV-Rekord: 5,4 Millionen Niederländer sahen das Ajax-Drama

Rund 5,4 Millionen TV-Zuschauer in den Niederlanden haben das Halbfinal-Duell in der Fußball-Champions-League zwischen Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur gesehen. Damit ist es das bestgesehene Vereinsspiel in der TV-Geschichte des Landes, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Quoten-Bericht hervorgeht. Die Amsterdamer hatten in letzter Minute im eigenen Stadion noch 2:3 gegen die Engländer verloren und den Einzug ins Finale verpasst.