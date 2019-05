Türkische Spitzenklubs wollen Mert Müldür, Rapid blockt ab

Sollte über den Sommer (ähnlich wie 2017 bei Max Wöber und Ajax Amsterdam) aber noch eine extrem hohe Ablöse geboten werden, könnte sich die Lage ändern. Bickel: „Das muss dann mein Nachfolger entscheiden. Ich verkaufe Müldür nicht.“

Vergleich zu Wöber

Mit einem Rekordtransfer ist in Hütteldorf allerdings nicht zu rechnen. Ajax zahlte vor knapp zwei Jahren 7,5 Millionen (plus spätere Boni) für Wöber. Der Teamverteidiger war aber auch deswegen so wertvoll, weil er Linksfuß ist. Außerdem war Wöber damals erst 19, also ein Jahr jünger als Müldür - und jedes Jahr an zusätzlicher Ausbildungszeit kann Millionen wert sein.