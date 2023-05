Trotz Türkei-Wahlen: Champions-League-Finale bleibt in Istanbul

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat Medienberichte über eine angeblich wegen Sicherheitsbedenken mögliche Verlegung des Champions-League-Finales von Istanbul nach Lissabon dementiert. Das Endspiel der Königsklasse werde „wie geplant am 10. Juni in Istanbul stattfinden“, teilte die UEFA am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Es habe keine „gegenteiligen Gespräche mit politischen Institutionen, Regierungen oder nationalen Fußballverbänden“ gegeben.