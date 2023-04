Triumph gegen Sturm: Liga-Krösus Salzburg ist zurück auf Titelkurs

Im Lager des Serienmeisters gibt man sich allerdings noch wie gewohnt zurückhaltend. "Es wird ein offener Kampf bis zum Schluss", prophezeit Trainer Matthias Jaissle. "Es kann schnell gehen, wenn wir ein bisschen nachlassen", weiß Sportdirektor Christoph Freund.

Schnell kann es aber auch in die andere Richtung gehen. Bleiben die Salzburger auf der Siegerstraße und spielen ihnen auch die Konkurrenten in die Karten, kann schon in drei Runden der Meister feststehen. Dazu braucht der Ligakrösus aber zwei Siege gegen Rapid und einen beim formstarken LASK. Dann könnte der Kampf um den Meisterteller am 14. Mai endgültig entschieden sein.