"Trinkt Wasser!": Cristiano Ronaldo lässt Coca-Cola-Aktie sinken

Cristiano Ronaldo war nicht in der Stimmung, Sponsoren zu schmeicheln, als er bei der Pressekonferenz vor dem EURO-Spiel gegen Ungarn zwei vor sich stehende Coca-Cola-Flaschen entfernte. Der für seinen gesunden Lebensstil bekannte 36-Jährige, der am Dienstag beim 3:0-Sieg mit einem Doppelpack Platinis Rekord einstellte und mit elf Toren nun alleiniger EM-Rekordtorschütze ist, hatte in der Vergangenheit verraten, es würde ihn irritieren, wenn sein Sohn kohlensäurehaltige Getränke konsumieren würde.

Ronaldo entfernte beide Flaschen vom Tisch, bevor er auf Portugiesisch rief: „Trinkt Wasser!“ Danach schwenkte er eine Wasserflasche und stellte sie für den Rest des Interviews vor sich hin, wobei er mit deutlicher Verachtung „Coca-Cola“ murmelte.