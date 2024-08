Trennung nach EM-Titel: Liebes-Aus bei Alvaro Morata

Erst vor einem Monat hatte Alvaro Morata mit der spanischen Nationalmannschaft die Europameisterschaft in Deutschland gegen England mit 2:1 gewonnen. Danach hatten beide noch fröhliche Familienfotos aus dem Urlaub gepostet. Doch die Fröhlichkeit hielt nicht lange an: Wie der Europameister via Instagram mitteilte haben sich der 31-Jährige und seine Ehefrau Alice Campello voneinander getrennt .

"Nach einiger Zeit des Nachdenkens haben Alice und ich beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Es war eine wunderbare und respektvolle Beziehung, in der wir uns gegenseitig sehr geliebt und geholfen haben", so der Stürmer von AC Mailand. Und auch das 29-jährige Model schrieb in ihrer Instagram-Story von der "schwierigsten Entscheidung, die wie je in unserem Leben getroffen haben".