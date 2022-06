Traumhotel für ÖFB-Frauen bei der EM in England

Harry Kane, Marcus Rashford, Raheem Sterling und Co. haben während der EM 2021 im Pennyhill Park Hotel in Bagshot in der Grafschaft Surrey genächtigt, jetzt ziehen ÖFB-Kapitänin Viktoria Schnaderbeck und ihre Kolleginnen ein: Das Teamquartier von Österreichs Frauen-Nationalteam lässt von der Qualität her keine Wünsche offen. Beste Bedingungen sind in der Vorbereitung auf das EM-Auftaktspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/live ORF 1) im Old Trafford Stadium von Manchester garantiert.

Die Truppe von Irene Fuhrmann startete am (heutigen) Donnerstagnachmittag das Abenteuer EM-Reise und bezog in der Folge in der rund eine Autostunde von London entfernten noblen Unterkunft, die inmitten einer 50 Hektar großen Parklandschaft liegt, Quartier. Fuhrmann bezeichnete diese im Vorfeld als „richtig cool“. Laut ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel sei es ein Zeichen der Wertschätzung, dass man mittlerweile bei Männern und Frauen ausschließlich in Hotels der Oberkategorie logiere. „Wir haben ein Teamquartier gefunden, das sicher nicht ganz billig gewesen ist, aber einfach nur perfekt ist“, sagte der 55-Jährige.