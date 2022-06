Trapattoni bis Kempes: Welche Weltstars Österreich beglückten

Als Europameister kam auch Hansi Müller nach Österreich, der Edeltechniker führte den FC Tirol zwischen 1985 und 1990 zu zwei Meisterschaften. Sein deutscher Landsmann Thomas Häßler – sogar Welt- und Europameister – wählte Austria Salzburg als letzte Station seiner Karriere. Hugo Sanchez blieb nach fünf spanischen Meistertiteln mit Real in Europa, weil es seiner Frau so gut gefiel. Also schlug der Mexikaner in Österreichs zweiter Liga beim FC Linz seine Salti.

Einer der aufsehenerregendsten Transfers gelang Vorwärts Steyr, als man Oleg Blochin verpflichtete. Der siebenfache sowjetische Meister, zweifache Europacupsieger und Ballon d’Or-Gewinner kam im Winter 1988 und blieb eineinhalb Jahre.