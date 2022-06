Der SCR Altach erwartet sich von der Verpflichtung Kloses, der zuletzt in der Saison 2020/2021 Co-Trainer vom aktuellen deutschen Bundestrainer Hansi Flick beim FC Bayern war, einen deutlich Schub. „Mit Miro wird der Club sicher ein Stück größer werden“, sagte Geschäftsführer Christoph Längle. Altach hatte die Personalie am Freitag öffentlich gemacht und damit in der Region Euphorie entfacht. Informationen zur Vertragslaufzeit wollte Klose auch am Montag auf Nachfrage nicht geben: „Die gibt es nicht und wird es auch nicht geben.“