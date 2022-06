Wie die Beatles: Rapid präsentiert die neuen Trikots

Zur Präsentation lud der SK Rapid diesmal in eine historische Straßenbahn aus dem Jahr 1927/28, die vom Urban-Loritz-Platz – an dem über viele Jahre hinweg das Klubsekretariat des SK Rapid beheimatet war – zum Allianz Stadion (Deutschordenstraße) fuhr. Während der grün-weißen Tour u.a. mit den beiden Geschäftsführern, Christoph Peschek und Zoran Barisic erläuterte Rapideum-Leiter Julian Schneps den geschichtlichen Aspekt und die Zusammenhänge zwischen den Trikots und der 49er Straßenbahn-Linie. Die geladenen Gäste staunten im Anschluss nicht schlecht, als Maximilian Hofmann, Bernhard Zimmermann, Emanuel Aiwu und Kevin Wimmer vor der Heimstätte der Hütteldorfer im neuen Outfit in Beatles-Manier über den Zebrastreifen stolzierten.

In der Saison 2022/23 laufen die Hütteldorfer somit in klassisch grün-weiß-längsgestreiften Trikots kombiniert mit weißen Hosen und Stutzen auf, was für viele Rapid-Fans zur traditionellen Spielbekleidung der Hütteldorfer zählt. Seit dem Farbwechsel von Blau-Rot auf Grün-Weiß am Rudolfsheimer Sportplatz im Jahr 1906 setzte sich diese Farbanordnung auf der Wäsch immer wieder durch.