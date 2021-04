16 Jahre, 18 Titel: Das machen die Salzburger Ex-Trainer heute

Es gibt im Fußball unbequemere Trainerstühle als jenen in Salzburg. Das liegt nicht nur an den Bezügen, die ein RB-Betreuer einstreifen kann, sondern auch daran, dass bei diesem Verein der Aktionismus im Abseits steht. In der erfolgreichen Ära Red Bull – elf Meistertitel, sieben Cupsiege – musste kaum einmal ein Trainer seinen Sessel während der Saison räumen.

Kurt Jara (1.7. 2005 bis 31.5. 2006): Der Tiroler schloss die erste RB-Saison hinter der Wiener Austria auf dem zweiten Rang ab und verpasste den angestrebten Meistertitel. Salzburg war die letzte Trainerstation des heute 70-Jährigen, dessen großer Wunsch, einmal Teamchef zu werden, sich nicht erfüllte.

Giovanni Trapattoni (1.7. 2006 bis 30.6. 2008): Unter dem italienischen Starcoach holte Salzburg 2007 den ersten Meistertitel unter Red-Bull-Ägide. Bis 2013 war Trapattoni (inzwischen 82) Teamchef von Irland.