Transfer-Ticker: Ribéry von Fiorentina-Fans begeistert empfangen

19.8. Sturm Graz hat Emeka Eze an Adanaspor verliehen. Der türkische Fußball-Zweitligist besitzt zudem eine Kaufoption. Das bestätigten die Steirer am Montag. Der 22-jährige Angreifer aus Nigeria, der in Graz noch einen Vertrag bis 2021 hatte, fand nach einem im Mai 2018 gegen Rapid erlittenen Bruch des Wadenbeins nie mehr zu alter Stärke zurück. Für Sturm erzielte er in 55 Einsätzen acht Tore.