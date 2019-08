Transfer-Ticker: Ex-Austrianer Harrer nach Rumänien

29.7. Eintracht Frankfurt hat nach eigenen Angaben kein Interesse an einem Engagement von Franck Ribéry. Wie Jan Strasheim, Leiter Medien und Kommunikation, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, beschäftige sich die Eintracht „nicht mit einer Verpflichtung von Franck Ribéry“. Die Bild-Zeitung hatte zuvor berichtet, dass der deutsche Bundesligist eine Verpflichtung prüfe und eine entsprechende Anfrage an den Berater des Franzosen gerichtet habe. Der 36-jährige Mittelfeldspieler hatte nach zwölf Jahren bei Bayern München keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte über einen möglichen Wechsel nach Katar oder Saudi-Arabien. Aber auch Klubs in England und Italien sollen Interesse am Flügelspieler haben.