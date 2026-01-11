Türkei, Spanien, Malta, Aspern: Wo Österreichs Klubs trainieren

Im Jänner gehen Österreichs Bundesliga-Klubs traditionell auf Reisen. Die meisten Vereine zieht es in den Süden, wo sie auf Sonne und damit bessere Trainingsbedingungen als in der Heimat hoffen. Geändert haben sich allerdings die Reisegewohnheiten. Waren früher oft fast alle Klubs (außer Salzburg) in der Türkei, sind Belek, Side und Co. nicht mehr bei allen Klubs beliebt. Grund ist der Wettskandal, der den türkischen Fußball erschüttert. Geschobene Testspiele waren der Anfang, mittlerweile sind mehrere Profis und Top-Funktionäre in Haft.

Fünf der zwölf Klubs bereiten sich heuer dennoch unter der türkischen Sonne vor, drei zieht es nach Spanien. Auch Slowenien und Malta werden angeflogen. Und ein Team bleibt in Österreich. Interessant sind auch die Termine, zu denen die Klubs abheben. Das hängt davon ab, wann die verschiedenen Vereine ins Frühjahr einsteigen. So warten auf Sturm und Salzburg bereits am 22. Jänner die ersten Europacup-Spiele. Von 30. Jänner bis 1. Februar stehen die Viertelfinalpartien im ÖFB-Cup an. Aber Teams wie die Austria steigen erst mit der ersten Frühjahrsrunde in der Bundesliga ein (6. bis 8. Februar). Salzburg, 8.–16. Jänner in Belek Auch in Salzburg muss gespart werden, so bereitet sich der Liga-Krösus diesmal nicht etwa in Dubai, sondern im kostengünstigeren Belek in der Türkei vor. Getestet wird dabei zwei Mal, gegen Rakow und gegen Roter Stern Belgrad. Das erste Pflichtspiel für die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch steht am 22. Jänner in der Europa League gegen den FC Basel auf dem Programm. LASK, 6.–16. Jänner in Belek Zwei Tage länger im türkischen Belek ist der LASK, der dort auch einmal öfter testet (YB Bern, ZSKA Sofia, Bialystok aus Polen). Zurück in der Heimat stehen zwei weitere Tests auf dem Programm (St. Pölten, Amstetten), bevor es am 30. Jänner im Cup-Derby gegen Blau-Weiß erstmals richtig ernst wird.

Sturm Graz, 7.–15. Jän- ner in Marbella, 18.–20. Jänner in Catez Sturm schwitzt für die Mission Titelverteidigung in Marbella, testet in Spanien zwei Mal (Brügge, Kopenhagen). Und bevor es am 22. Jänner in der Europa League gegen Feyenoord ernst wird, schieben die Grazer noch ein kurzes Camp im slowenischen Catez ein. Hartberg, 13.–21. Jänner in Catez Überraschend auf Platz vier überwintert, schlägt Hartberg seine Zelte in Slowenien auf, genauer gesagt in Catez. Testläufe stehen gegen Dinamo Zagreb und Radomlje auf dem Programm. Nach zwei weiteren Tests in der Heimat geht es in der Liga auswärts gegen Rapid los (7. Februar). Austria, 19.–28. Jänner in Side Am Samstag gab es einen 5:1-Sieg im ersten Test gegen Donaufeld in Wien. Da die Austria im Frühjahr weder international, noch im Cup vertreten ist, hat sie Zeit. Die Veilchen reisen spät nach Side in die Türkei, wo gegen Teplice und Dunajska Streda getestet wird. Zurück in Wien geht es freundschaftlich gegen den GAK, bevor es gegen Salzburg um Punkte geht (6. Februar).

Ried, 11.–18. Jänner in Antalya Nicht so lange Zeit lassen kann sich die SV Ried, die im Cup gegen Rapid ins Frühjahr startet (31. Jänner). Davor geht es in die Türkei, in Antalya wird gegen Gornik Zabrze getestet. Rapid, 10.–17. Jänner in Benidorm Rieds Cup-Gegner aus Hütteldorf zieht es wieder nach Spanien. In Benidorm wird es unter dem neuen Trainer Johannes Hoff Thorup zwei Testspiele gegen Ferencvaros und Breslau geben. In Wien wird noch gegen die Vienna und Mura getestet, bevor es am 31. Jänner ernst wird.

WAC, 13.–23. Jänner in Jerez Nach Spanien geht es für den WAC. Die Kärntner bestreiten ihre Vorbereitungen in Jerez mit insgesamt drei Testpartien. Das erste Pflichtspiel ist das Cup-Viertelfinale gegen Salzburg (1. Februar). Altach, 12.–17. Jänner in Wien Als einziger Verein in Österreich bleibt Altach. Aus dem Ländle geht es in die Bundeshauptstadt Wien, genauer gesagt in die Seestadt. Residiert wird im Hotel Dormero, trainiert wird am nahe gelegenen neuen ÖFB-Campus, wo zwei Testspiele stattfinden sollen.