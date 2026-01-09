Rapid-Trainingslager: Mit Co-Trainer aus England, aber ohne Schöller

Wie im Vorjahr reist Rapid in die spanische Sonne. Während Anfang 2025 die Euphorie nach einem starken Herbst und dem fulminanten 3:0 gegen Kopenhagen noch groß war, ist im Jänner 2026 die sportliche Lage angespannt. Johannes Hoff Thorup muss als neuer Chefcoach in nur drei Wochen die Mannschaft kennenlernen, neu zusammenstellen und nach neun Pflichtspielen ohne Sieg von Tabellenplatz 7 weg wieder aufbauen.

Samstagfrüh reisen die Rapidler Richtung Benidorm. Hoff Thorup will auch einigen Talenten aus dem Zweierteam die Chance geben und nimmt einen besonders großen Kader für die Woche im Südosten von Spanien mit.

Nicht mit dabei ist allerdings Jakob Schöller.

Der hochveranlagte, aber oft verletzte Innenverteidiger muss zum Bundesheer. Schöller bleibt in Österreich, weil die Grundausbildung keinen längeren Auslandsaufenthalt ermöglicht.

Noch nicht dabei ist Martin Ndzie. Ob und wann der Kameruner nachreist, hängt davon ab, wie es beim Afrika-Cup weitergeht. Da bis auf den Langzeitausfall Marcelin auch alle Verletzten mitreisen, werden 32 Spieler in Benidorm eine Woche gemeinsam verbringen.