Rapid-Trainingslager: Mit Co-Trainer aus England, aber ohne Schöller

Joe Shulberg, der neue Rapid-Co-Trainer
Jakob Schöller ist beim Bundesheer und deswegen nicht beim Rapid-Trainingslager dabei. Mit nach Benidorm fliegt der neue Co-Trainer Joe Shulberg aus Norwich.
Von Alexander Huber
09.01.26, 17:31

Wie im Vorjahr reist Rapid in die spanische Sonne. Während Anfang 2025 die Euphorie nach einem starken Herbst und dem fulminanten 3:0 gegen Kopenhagen noch groß war, ist im Jänner 2026 die sportliche Lage angespannt.

Johannes Hoff Thorup muss als neuer Chefcoach in nur drei Wochen die Mannschaft kennenlernen, neu zusammenstellen und nach neun Pflichtspielen ohne Sieg von Tabellenplatz 7 weg wieder aufbauen.

Rapid-Neustart: Bei den Baustellen muss Trainer Hoff Thorup improvisieren

Samstagfrüh reisen die Rapidler Richtung Benidorm. Hoff Thorup will auch einigen Talenten aus dem Zweierteam die Chance geben und nimmt einen besonders großen Kader für die Woche im Südosten von Spanien mit.

PK SK RAPID PRÄSENTATION DES NEUEN CHEFTRAINERS JOHANNES HOFF THORUP

Nicht mit dabei ist allerdings Jakob Schöller.

Vertragspoker bei WM-Helden: Verliert Austria zwei Top-Talente?

Der hochveranlagte, aber oft verletzte Innenverteidiger muss zum Bundesheer. Schöller bleibt in Österreich, weil die Grundausbildung keinen längeren Auslandsaufenthalt ermöglicht.

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA/ 19. RUNDE: LASK LINZ - SK RAPID WIEN

Noch nicht dabei ist Martin Ndzie. Ob und wann der Kameruner nachreist, hängt davon ab, wie es beim Afrika-Cup weitergeht.

Da bis auf den Langzeitausfall Marcelin auch alle Verletzten mitreisen, werden 32 Spieler in Benidorm eine Woche gemeinsam verbringen.

Tormann-Bilanz: GAK reagiert auf Horror-Wert, Überraschung bei Rapid

Bei der Reise kennenlernen kann der neue Co-Trainer die Hütteldorfer. Joe Shulberg ist nach Alan Arac der zweite Vertraute von Hoff Thorup. Der Däne lernte den Engländer bei Norwich kennen.

Shulberg war kurz Hoff Thorups Co 

Der 35-jährige Shulberg hat sich beim Zweitligisten hochgearbeitet, war in verschiedenen Funktionen tätig und leitet seit zwei Jahren die Nachwuchsarbeit. Dazwischen war Shulberg für einige Spiele auch Co-Trainer unter Hoff Thorup.

Bei Rapid wird Shulberg als Assistent in der täglichen Arbeit mit den Profis helfen.

Am Montag wartet der erste Test, gegen Ferencvaros aus Budapest.

