Tormann-Bilanz: GAK reagiert auf Horror-Wert, Überraschung bei Rapid

Im Bundesliga-Frühjahr 2026 wird es zumindest eine neue Nr. 1 geben: Franz Stolz wechselt leihweise aus Genua nach Graz, um das Tormannproblem beim GAK zu beheben. Der 24-Jährige wurde Anfang 2024 von den Italienern dem SKN abgekauft und war zuletzt an das rumänische Rapid 1923 verliehen. Stolz wird Jakob Meierhofer ersetzen – und das hat handfeste Gründe.

Nicht nur, dass der GAK mit nur zwei Spielen ohne Gegentor Letzter in dieser Kategorie der Liga ist. Sechs GAK-Gegentore "zu viel" Besonders auffällig: Die Grazer hätten laut expected goals (also statistisch wahrscheinlichen Treffern) nur 23 Tore bekommen sollen (Platz 3 der Liga), kassierten aber 29 Gegentreffer – das ist geteilt mit Blau-Weiß der letzte Platz. Sechs „zu viel erhaltenen Toren“ kommt nur die Austria mit „drei Toren zu viel“ halbwegs nahe.

Meierhofer hatte mit nur 54,7 Prozent gehaltenen Torschüssen auch die schlechteste Bilanz aller Torhüter, die zumindest fünf Partien bestritten haben – knapp hinter Stejskal von der WSG. Altachs Stojanovic führt mit 71,2 Prozent gelungenen Paraden.

Hedl besser als Polster Besser als es viele Rapid-Fans vermuten, liegen übrigens Niklas Hedl und Paul Gartler.

Hedl, der zwischendurch acht Spiele auf der Bank verbrachte, ist die Nummer 4 der Liga mit 68,4 Prozent gehaltenen Schüssen – knapp vor Teamgoalie Polster, dem beim WAC ebenso einige entscheidende Patzer unterliefen.

Gartler kommt mit soliden 67,9 Prozent auf Rang 7 – ex aequo mit Sturm-Goalie Christensen, der Graz wieder Richtung Florenz verließ.