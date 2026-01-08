Rangers buhlen um Schlüsselkraft von Sturm, Ried will ÖFB-Talent

Der erste Test des Jahres fand für Sturm ohne Tochi Chukwuani statt. Der Meister übte im Trainingslager in Marbella gegen Brügge, die Schlüsselkraft aus dem Mittelfeld stand nicht im Kader. Das müsste nicht viel bedeuten, wären da nicht seit einigen Tagen die Meldungen aus Schottland über das konkrete Interesse am Dänen. Die Rangers wollen den 22-Jährigen, 4,5 Millionen Euro Ablöse sollen aus Glasgow mittlerweile geboten werden.

Bei der Präsentation des neuen Trainers Fabio Ingolitsch hieß es, dass Zugänge nur nach Abgängen denkbar wären. Doch der Abschied von Chukwuani wäre zumindest sportlich schmerzhaft.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ERWIN SCHERIAU

Der 2024 um nur 200.000 Euro von Lyngby gekommene Dauerläufer etablierte sich als kampfstarke Stammkraft im Mittelfeld der Grazer. Den Rangers aufgefallen sein könnte Chukwuani beim 2:1-Sieg der Grazer im Duell in der Europa League im Herbst.

Bereits offiziell vermeldet ist der Verkauf von Petar Ratkov aus Salzburg an Lazio. Die Römer zahlen 13 Millionen für den Stürmer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/MATTEO CIAMBELLI