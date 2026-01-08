Fußball

Rangers buhlen um Schlüsselkraft von Sturm, Ried will ÖFB-Talent

Chukwuani (re.), noch bei Sturm
Bundesliga-Transfers: Aus Glasgow sollen 4,5 Millionen Ablöse für Chukwuani von Sturm geboten werden. Ein U-21-Teamspieler könnte in Ried landen.
Von Alexander Huber
08.01.26, 16:27

Der erste Test des Jahres fand für Sturm ohne Tochi Chukwuani statt. Der Meister übte im Trainingslager in Marbella gegen Brügge, die Schlüsselkraft aus dem Mittelfeld stand nicht im Kader.

Das müsste nicht viel bedeuten, wären da nicht seit einigen Tagen die Meldungen aus Schottland über das konkrete Interesse am Dänen. Die Rangers wollen den 22-Jährigen, 4,5 Millionen Euro Ablöse sollen aus Glasgow mittlerweile geboten werden.

Bei der Präsentation des neuen Trainers Fabio Ingolitsch hieß es, dass Zugänge nur nach Abgängen denkbar wären.

Doch der Abschied von Chukwuani wäre zumindest sportlich schmerzhaft.

FUSSBALL/EUROPA LEAGUE/LIGAPHASE/2. RUNDE/SK PUNTIGAMER STURM GRAZ - GLASGOW RANGERS

Der 2024 um nur 200.000 Euro von Lyngby gekommene Dauerläufer etablierte sich als kampfstarke Stammkraft im Mittelfeld der Grazer.

Den Rangers aufgefallen sein könnte Chukwuani beim 2:1-Sieg der Grazer im Duell in der Europa League im Herbst.

Bereits offiziell vermeldet ist der Verkauf von Petar Ratkov aus Salzburg an Lazio. Die Römer zahlen 13 Millionen für den Stürmer.

UEFA Europa League - Bologna v RB Salzburg

Nächstes Talent nach Ried? 

Um eine sechsstellige Ablöse, aber viel Talent geht es bei Offensivgeist Evan Aisowieren. Ried will den U-21-Teamspieler vom FAC kaufen.

Laut OÖN sind die Verhandlungen schon weit.

