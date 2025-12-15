Fußball

Best of Bundesliga: King Kühbauer, Platz 1 für Rapid und Austrias Topwerte

Nummer 1: Trainer Kühbauer
Wie Trainer Didi Kühbauer die Tabellen dominiert, Rapid mit mehreren Werten überrascht und die Austria Bundesliga-Spezialdisziplinen gewinnt.
Von Alexander Huber
15.12.25, 19:30
Kommentare

Die Winterpause hat begonnen – Zeit für einen ausführlichen Blick in die Daten. Statistik-Anbieter Opta berechnet für die Bundesliga alles, was zählbar ist.

Der KURIER mit dem Best of der turbulenten Herbstsaison:

Kühbauer-Tabelle

Wenn die Spiele mit dem WAC und  LASK zusammengerechnet werden, kommt Trainer Didi Kühbauer auf 39 Punkte  – das ist Platz eins, mit sieben Punkten Vorsprung auf Salzburg.

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA/17. RUNDE: GAK - LASK

Ohne-Kühbauer-Tabelle

Wenn die Spiele des LASK und WAC ohne Didi Kühbauer als Trainer zusammengerechnet werden, ergibt das 14 Punkte in 17 Spielen – das ist Platz elf, knapp vor Blau-Weiß.

Austria: Wirbel hinter den Kulissen, Rückendeckung für den Trainer

Top 6 ohne Rapid

Die Opta-Daten berechnen, wie knapp der Kampf um die Meistergruppe wird. Mit 51 Prozent Wahrscheinlichkeit würde Rapid die Top 6 verpassen –  also ganz knapp. Der WAC (aktuell 8.) würde hingegen Ried (6.)  noch abfangen.

Spannung in Europa

Warum beim neuen Trainer von Rapid mehr als nur der Name offen ist

In der Bundesliga liegt der Achte nur acht Punkte hinter dem Ersten. Nur in Polen (vier Zähler Differenz) geht es  knapper zu. Besonders groß ist das Gefälle in Spanien und Deutschland.

Hartberg im Fluss

Am meisten Fußball gibt es bei Hartberg zu sehen, nämlich knapp 56 Minuten Nettozeit. Auf den Plätzen: WAC und Salzburg.

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA/ 12. RUNDE: RED BULL SALZBURG - SV OBERBANK RIED

Rieder Standard

Ried ist das mit Abstand beste Team bei Standardsituationen und hat so mehr als die Hälfte der Tore  erzielt. Klar, dass es der Aufsteiger auf Spielunterbrechungen anlegt und mit nur 46 Minuten Nettozeit am wenigsten Fußball bietet.

Salzburger Führung

Platz eins für Red Bull ist keine Überraschung: Salzburg erzielte die meisten Treffer (36), gab die meisten Schüsse ab (265) und hatte am öftesten den Ball (60 % im Schnitt).

LASK-Tor entscheidet

Wenn der LASK das 1:0 erzielt, ist das Spiel entschieden – das war in sieben Partien der Fall. Nur der LASK gewann alle Spiele nach dem Führungstreffer.

Violette Cornerkönige

Starke sechs Tore gelangen der Austria aus Eckbällen.

Kein Gegner hat mehr als drei Corner-Tore erzielt.

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA / 15. RUNDE: TSV EGGER GLAS HARTBERG - SK PUNTIGAMER STURM GRAZ

Champion Spendlhofer

Ex-Legionär Lukas Spendlhofer überzeugt in der Heimat: Hartbergs Abwehrchef ist mit 72 % gewonnenen Zweikämpfen die Nr. 1, vor Lawrence (WSG) und Cvetkovic (Rapid).

FUSSBALL/BUNDESLIGA/ADMIRAL BUNDESLIGA/8. RUNDE FUSSBALL BUNDESLIGA: SK RAPID - FK AUSTRIA WIEN

Dribbelkünstler Barry

Oft führen Flügelspieler diese Statistik an, weil ein verlorenes Dribbling im Zentrum gefährlicher sein kann. Nicht so bei Abubakr Barry. Der Austria-Dauerläufer führt mit 80 Dribblings diese Wertung an.

Rapide Zweikämpfe

Es sah zuletzt nicht  so aus, doch Rapid hat die zweikampfstärkste Mannschaft der Liga: 53,4 % aller Duelle wurden gewonnen.

Angezählter Sturm-Trainer Säumel nach dem 1:3: "Habe einen klaren Plan"

Salzburger Joker

Der breite Kader beim Ligakrösus zahlt sich aus: Salzburg bejubelte bereits zehn Tore durch eingewechselte Spieler. 

Blau-Weiß hält noch bei null Jokertoren.

Kärntner Effizienz

Anders als in den Vorjahren ist nicht mehr Sturm das effizienteste Team, sondern der WAC: die Werte der expected goals wurden um vier Tore übertroffen. Auch die Austria ist extrem effizient (plus 2,8 Treffer).

Rapids Chancenwucher

Das Problem der Vorjahre hat sich  noch verschärft: Rapid hätte laut expected goals (statistisch wahrscheinliche Tore) 28,7 Treffer erzielen sollen (Nr. 2 der Liga), hält aber bei nur 21 Treffern (Nr. 9).

Das ist mit großem Abstand der stärkste Abfall in der Liga, vor Ried (minus 4,2 Tore).

Hartbergs Zielwasser

Der Höhenflug von Hartberg liegt auch an der Genauigkeit der Schüsse, besonders bei Topscorer Elias Havel. Hartberg brachte 54,5 % der Schüsse aufs Tor und hält bei überragenden 15,9 % bei der Chancenverwertung.

Schlusslicht, auch hier: Blau-Weiß Linz.

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA/ 17. RUNDE: FC BLAU WEISS LINZ - SK RAPID WIEN

Wiener Abwehrkraft

Die Austria (169) und Rapid (189) haben die wenigsten Schüsse der Gegner aufs Tor zugelassen.  

Schlusslicht: Hartberg (244).

GAK-Problem im Tor

Der GAK hätte laut Statistik nur 23 (statt 29) Tore kassieren sollen. Das Problem liegt auch an Goalie Meierhofer, der nur 55 % der Schüsse halten konnte.

Altachs Bollwerk

Dass Altach die beste Defensive der Liga stellt, liegt zu einem guten Teil an Goalie Dejan Stojanovic, der 71 % der Schüsse halten konnte.

Die vielkritisierten Rapid-Torhüter Hedl und Gartler liegen übrigens auf den guten Plätzen 4 und 7.

Blau-Weiße Premiere

Nach zwölf Partien, die nach einem 0:1 verloren gingen, haben die Linzer gegen Rapid im 13. Versuch erstmals nach einem Rückstand noch gepunktet (1:1). 

Mehr zum Thema

Bundesliga SK Rapid Austria Wien
kurier.at, AHu  | 

Kommentare