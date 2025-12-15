Warum beim neuen Trainer von Rapid mehr als nur der Name offen ist

Mit dem 1:1 bei Blau-Weiß war der Absturz perfekt: Rapid ist durch fünf Ligaspiele ohne Sieg und insgesamt nur 25 Punkten aus 17 Runden aus den Top 6 gefallen. Der Siebente hat eine herausfordernde Auslosung im Kampf um die wahrscheinlich notwendigen 34 Zähler. Gleich die ersten beiden Partien 2026 werden zu Wegweisern: Im Cup-Viertelfinale in Ried (31. 1.) und in der Liga zu Hause gegen das Überraschungsteam Hartberg (7./8. 2.).

An der Linie stehen wird der Nachfolger von Stefan Kulovits, der (nur) noch am Donnerstag in Mostar als Interimscoach der Chef ist. Nach vielen Vorgesprächen und Video-Meetings wird eine Short List erstellt. Die verbliebenen Kandidaten sollen dann in längeren, persönlichen Gesprächen befragt‚ überprüft und eingeschätzt werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/TOBIAS STEINMAURER Rapid-Interimstrainer Kulovits

Die Spielidee muss in den Fokus Es ist auch der Zeitpunkt gekommen für eine Grundsatzentscheidung in Hütteldorf.

Unter Peter Stöger sollten aufgewertete Co-Trainer alle Facetten des Trainings sowie Spielstils abdecken und Stöger als pragmatischer Beobachter die Arbeit moderieren – das ist krachend gescheitert. Weder menschlich noch inhaltlich fand das Team zusammen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ERWIN SCHERIAU Rapid-Kandidat Semlic

Soll wieder mehr das strukturierte Positionsspiel mit mehr Ballbesitz wie bei Kandidat Philipp Semlic (WSG) im Vordergrund stehen? Oder soll die Red-Bull-Idee, die zuletzt Robert Klauß und Thomas Sageder einbrachten, dem Kader Beine machen?

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Angelika Warmuth Bo Svensson