Fußball

Warum beim neuen Trainer von Rapid mehr als nur der Name offen ist

Das Rapid-Stadion
Bei der Suche nach dem Nachfolger von Interimscoach Kulovits sind bei Rapid unterschiedliche Trainertypen im Gespräch. Es ist Zeit für eine Grundsatzentscheidung.
Von Alexander Huber
15.12.25, 17:30
Kommentare

Mit dem 1:1 bei Blau-Weiß war der Absturz perfekt: Rapid ist durch fünf Ligaspiele ohne Sieg und insgesamt nur 25 Punkten aus 17 Runden aus den Top 6 gefallen.

Der Siebente hat eine herausfordernde Auslosung im Kampf um die wahrscheinlich notwendigen 34 Zähler. Gleich die ersten beiden Partien 2026 werden zu Wegweisern: Im Cup-Viertelfinale in Ried (31. 1.) und in der Liga zu Hause gegen das Überraschungsteam Hartberg (7./8. 2.).

Krisenduell der Bundesliga: Rapid gewinnt auch bei Blau-Weiß nicht

An der Linie stehen wird der Nachfolger von Stefan Kulovits, der (nur) noch am Donnerstag in Mostar als Interimscoach der Chef ist.

Nach vielen Vorgesprächen und Video-Meetings wird eine Short List erstellt. Die verbliebenen Kandidaten sollen dann in längeren, persönlichen Gesprächen befragt‚ überprüft und eingeschätzt werden.

Rapid-Interimstrainer Kulovits

Rapid-Interimstrainer Kulovits 

Die Spielidee muss in den Fokus

Es ist auch der Zeitpunkt gekommen für eine Grundsatzentscheidung in Hütteldorf.

Änderungen in der Rapid-Krise: Was der künftige Trainer sehen konnte

Unter Peter Stöger sollten aufgewertete Co-Trainer alle Facetten des Trainings sowie Spielstils abdecken und Stöger als pragmatischer Beobachter die Arbeit moderieren – das ist krachend gescheitert.

Weder menschlich noch inhaltlich fand das Team zusammen.

Rapid-Kandidat Semlic

Rapid-Kandidat Semlic

Soll wieder mehr das strukturierte Positionsspiel mit mehr Ballbesitz wie bei Kandidat Philipp Semlic (WSG) im Vordergrund stehen?

Oder soll die Red-Bull-Idee, die zuletzt Robert Klauß und Thomas Sageder einbrachten, dem Kader Beine machen?

Bo Svensson

Bo Svensson

Passend dazu wird eruiert, ob Bo Svensson greif- und finanzierbar wäre.

Der Däne – früher bei Liefering, Mainz und bis Ende 2024 kurz in Berlin bei Union – steht klar für vertikales Spiel und Angriffspressing.

Mehr zum Thema

SK Rapid
kurier.at, AHu  | 

Kommentare