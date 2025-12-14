Krisenduell der Bundesliga: Rapid mit Rückkehrern bei Blau-Weiß Linz

Es ist das Krisenduell zum Abschluss der Herbstsaison: Blau-Weiß hält bei sieben Niederlagen in Folge, Rapid hat in sieben Pflichtspielen nur ein Remis geholt und hält bei fünf Pleiten in Folge.

Das Selbstvertrauen wird in Linz auf beiden Seiten überschaubar sein. Blau-Weiß kann sich damit aufrichten, dass die Rapidler vergangene Saison ein gerne gesehener Gast waren: Zuerst gab es einen 3:0-Erfolg, mit dem 2:1-Sieg im Frühjahr wurde die Ära Klauß bei den Grünen beendet. Bei Rapid setzt Interimscoach Kulovits auf die spielerische Steigerung beim 0:1 gegen Nikosia mit gleich drei Alu-Treffern.

In seinem letzten Ligaspiel als Chefcoach (im Europacup geht es noch nach Mostar) setzt Kulovits auf gleich acht Österreicher in der Startelf. Auch der an der Hand lädierte Stürmer Kara ist dabei.