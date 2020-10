Kühbauer: "Kitagawa wird Rapid noch viel Freude bereiten"

Die Corona-Krise fordert laufend Neuanpassungen, auch im Fußball. Erstmals hat Rapid vor dem Europa-League-Spiel in Molde eine Pressekonferenz, wie von der UEFA vorgeschlagen, über die Video-Kommunikationsplattform „Zoom“ abgehalten. Rapid-Trainer Didi Kühbauer lässt sich davon seinen Humor nicht nehmen, wie sein abschließender Gruß an die in Österreich verbliebenen Journalisten zeigt: „Baba, ich hab’ euch lieb.“

Davor lobte Kühbauer Norwegens Meister: „Ein sehr spielstarker Gegner. Da wird nur selten der lange Ball ausgepackt. Ich erwarte ein ganz enges Spiel.“ Die Zeit bis zum Anpfiff am Donnerstag um 21 Uhr auf dem ungewohnten Kunstrasen muss die Mannschaft (wie schon die Tage davor) im Hotel verbringen: „Das Leben in dieser Bubble ist nicht so einfach, aber die Burschen nehmen das super an. Es wird uns wohl noch länger nichts anderes übrigbleiben.“