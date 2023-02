Kane freut sich über Torrekord, ManCity-Star Haaland "frustriert"

"Es ist schwer in Worte zu fassen", sagte der 29-jährige Kane am Sonntag, nachdem er beim 1:0 gegen Meister Manchester City das Goldtor für sein Team erzielt hatte. "Ich bin so froh, dass das bei einem Sieg passiert ist." Schon vor rund zwei Wochen hatte Kane die Bestmarke des 2021 verstorbenen Greaves erreicht. Seitdem wartete er auf sein nächstes Liga-Tor. Umso mehr freute sich Englands Teamkapitän, dass es nun im eigenen Stadion klappte. "Es wurde in den letzten zwei Wochen so viel darüber geredet. Es jetzt in so einem großen Spiel zu schaffen, ist sogar noch schöner."