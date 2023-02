Rekord für Harry Kane bei Sieg gegen Manchester City

Der englische Fußballmeister Manchester City hat es versäumt, in der Premier League den Rückstand auf den Spitzenreiter FC Arsenal zu verkürzen. Das Team um Stürmerstar Erling Haaland verlor am Sonntag mit 0:1 (0:1) bei Tottenham Hotspur. Der englische Nationalspieler und Spurs-Profi Harry Kane, der mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, stellte dabei mit seinem Tor einen Vereinsrekord auf.

Man City war über weite Strecken das spielbestimmende Team in London. Die Offensive um den Ex-Dortmunder Haaland agierte jedoch zu harmlos. Tottenham war effizient. Nach einer Viertelstunde erzielte Kane mit der einzig guten Chance der ersten Hälfte die Führung für die Gastgeber, die ohne Trainer Antonio Conte auskommen mussten. Weil der Italiener sich die Gallenblase hatte entfernen lassen, stand sein Assistent Cristian Stellini an der Seitenlinie.