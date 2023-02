Klopp nach Liverpool-Pleite verhöhnt: "Du wirst morgen entlassen"

Jürgen Klopp glaubt trotz des neuerlichen Rückschlags für den FC Liverpool fest an seine Mannschaft und seine sportliche Zukunft bei den Reds. "Ja, absolut", antwortete der deutsche Trainer nach dem 0:3 bei den abstiegsgefährdeten Wolverhampton Wanderers auf die Frage, ob er weiterhin in seine eigene Fähigkeit vertraue, die Dinge für den Klub zum Besseren wenden zu können. Die Fans der Wanderers hatten den 55-Jährigen am Samstag im Stadion mit Sprechchören verhöhnt: "Du wirst morgen früh entlassen."