Eberl nach Burn-out von Fans beleidigt: "Manche bringen sich um"

Beim 0:0 zwischen dem 1. FC Köln und RB Leipzig ist das Sportliche wegen Schmähplakaten gegen RB-Sportchef Max Eberl in den Hintergrund gerückt. Eberl wollte am Samstag "eigentlich gar nix" dazu sagen. Doch die Beleidigungen auf der Tribüne hatten derart Wirkung gezeigt, dass der Sportchef dann doch hochemotional Einblick in seine Seele gab. "Mich würde interessieren, ob diese Menschen wissen, was die Krankheit Burn-out bedeutet", sagte der 49-Jährige.