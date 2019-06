Tottenham fordert Liverpool: Das Tauziehen um den Henkelpokal

Das spricht für Tottenham:

Die Moral

Vier Mal war Tottenham in dieser Champions-League-Saison bereits so gut wie ausgeschieden. In den beiden letzten Spielen der Vorrunde rettete das Team jeweils ein spätes 1:0 gegen Inter Mailand und ein 1:1 beim FC Barcelona. In der K.o.-Runde kamen die Londoner bei Manchester City und vor allem im Halbfinale bei Ajax Amsterdam (3:2 nach 0:2) noch einmal zurück. Das spricht auch für den Teamgeist, der über Jahre gewachsen ist.

In den letzten fünf Jahren hat Tottenham netto nur rund ein Sechstel so viel ausgegeben wie Liverpool, vorigen Sommer investierte der Klub aufgrund des Baus des neuen Stadions kein Geld in neue Spieler. Das ist eine eingeschworene Truppe.