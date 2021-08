Kane-Wechsel? Tottenham-Coach hofft auf ein baldiges Gespräch

Im Wechseltheater um den englischen Fußballstar Harry Kane hofft Nuno Espirito Santo auf ein baldiges Gespräch mit dem Torjäger. Der Kapitän von Tottenham Hotspur ist nach seinem EM-Urlaub bisher nicht zum Training erschienen - seit Wochen halten sich die Gerüchte über seinen Wechselwunsch zu Meister Manchester City.

"Ich gehe davon aus, bald mit Harry zu sprechen. Wir müssen die Probleme zuerst selbst lösen, dann werde ich mit Ihnen sprechen", sagte Trainer Espirito Santo nach dem 2:2 am Mittwoch im Testspiel gegen Chelsea. Der 28-jährige Kane, in der vergangenen Saison Torschützenkönig der Premier League, hätte am Montag einen Corona-Test absolvieren sollen, um dann am Dienstag wieder mit der Mannschaft zu trainieren. Aber bisher erschien er nicht.

Kane, dessen Vertrag in Tottenham noch bis Sommer 2024 läuft, pocht auf eine persönliche Zusage von Tottenham-Boss Daniel Levy, die ihm erlaubt, trotz seines Vertrages zu wechseln. "Es ist nicht so, dass ich nichts dazu sagen möchte. Ich glaube, alles zu diesem Thema sollte intern diskutiert werden. Wir sollten versuchen, jede Art von öffentlichem Streit oder Diskussion darüber zu vermeiden", meinte Espirito Santo.

Seit Monaten ist bekannt, dass Kane Tottenham verlassen will. Als wahrscheinlichster neuer Klub gilt Man City. Der Verein soll bereit sein, umgerechnet etwa 187 Millionen Euro für Kane zu bezahlen. Doch City wird demnächst den Transfer von Jack Grealish vermelden, der nach übereinstimmenden Medienberichten am Donnerstag den Medizincheck absolviert. Das könnte eine Verpflichtung Kanes verhindern.