Torschütze Onisiwo verdirbt Hütter die Rückkehr auf die Trainerbank

So hat sich Adi Hütter seine Rückkehr nach der Corona-Infektion nicht vorgestellt. Gladbach war zuletzt im Aufwind, aber gegen Mainz hat es trotz einer Führung nicht zum nächsten Sieg für die Borussia gereicht.

Verantwortlich dafür war ein weiterer Österreicher. Karim Onisiwo sein viertes Saisontor in der deutschen Bundesliga erzielt. Der Wiener schoss in Mönchengladbach in der 73. Minute das 1:1, nachdem Breel Embolo die Gastgeber in der 33. Minute in Führung gebracht hatte.