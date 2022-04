Nach der Wechsel-Panne: Verlieren die Bayern die drei Punkte?

Die deutschen Regelexperten sind sich jedenfalls uneins, welchen Folgen die Wechselpanne nach sich zieht. Viele sind der Ansicht, dass das Ergebnis gewertet werden kann, weil der zusätzliche zwölfte Bayern-Spieler in den zwölf Sekunden nicht aktiv ins Spiel eingegriffen hat.

Andere verweisen wieder auf Paragraf 17 Absatz 4 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB Dort heißt es:„War in einem Spiel ein Spieler nicht spiel- oder einsatzberechtigt, so ist das Spiel für die Mannschaft, die diesen Spieler schuldhaft eingesetzt hatte, mit 0:2 verloren und für den Gegner mit 2:0 gewonnen zu werten, es sei denn, das Spiel war nach dem Einsatz des nicht spiel- oder einsatzberechtigten Spielers noch nicht durch den Schiedsrichter fortgesetzt. In diesem Fall bleibt die Spielwertung bestehen.“