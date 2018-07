Tormann-Legende Casillas solidarisiert sich mit Karius

Kaum ein Fußballer hat in der letzten Zeit so leiden müssen wie er. Liverpool-Tormann Loris Karius ebnete Real Madrid mit seinen zwei Patzern im Champions-League-Finale den Weg zur Titelverteidigung. Es waren Fehler, die fest in der kollektiven Erinnerung verankert sind und vermutlich noch lang sein werden.

Dem Deutschen wird Hohn und Spott bis zu seinem Karriere nicht erspart geblieben. Hinzu kommt die Tatsache, dass der 25-Jährige seit seinem unglücklichen Auftritt in Kiew unter besonderer Beobachtung steht - unabhängig von der Größe der von ihm betretenen Bühne.

So entging dem Fußballinteressierten etwa nicht, dass Karius zuletzt bei einem Vorbereitungsspiel der Reds gegen die unterklassigen Tranmere Rovers einen hart geschossenen Freistoß nach vorne prallen ließ, sodass der lauernde Stürmer nur noch einzuschieben brauchte.