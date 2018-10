"Torjäger" Sonnleitner wird zum Rapid-Retter

„Wir haben Sturm und Altach zum Leben erweckt, und jetzt helfen wir Rapid auch noch in der Krise. Die Admira ist wirklich ein dankbarer Gegner“, haderte Ernst Baumeister nach dem 0:2 bei Rapid. „Wir brauchen Geduld.“ Zwei Stunden später war der Trainer seinen Job los, bereits am Dienstag soll der Nachfolger feststehen.

Baumeisters Ex-Mitspieler Didi Kühbauer atmete hingegen tief durch. „Das war ungemein wichtig. Nach einer Niederlage hätten wir besser unter dem Rasen trainiert“, erklärte der Coach zum Sieg nach der Horrorshow in Hartberg und Villarreal.

Dass Kühbauer über seinen zweiten Zu-Null-Heimsieg reden konnte, lag an Mario Sonnleitner. Der Abwehrchef hatte die beste Zweikampf-Bilanz, die meisten Ballkontakte und bejubelte den ersten Doppelpack der Karriere. „Die Strafraum-Kobra ist zurück“, scherzte Marvin Potzmann. „Ich freu’ mich so für Sonni. Er hat uns ja schon in Bukarest in die Europa League geschossen.“ Seither klappte nicht viel. Präsident Krammer gab Kühbauer den Freifahrtschein für harte Einschnitte, der Trainer wollte aber (noch) niemanden auf die Tribüne verbannen. Es gab fünf Umstellungen, nur jene von Berisha (Gehirnerschütterung) war erzwungen. Kurioserweise gab es im Vergleich zum 3:0 in Runde eins nur vier Änderungen in der Startelf.