Torjäger Philipp Hosiner kehrt zur Austria zurück - in neuer Rolle

2013 schoss er die Wiener Austria als Schützenkönig zum Meistertitel. Jetzt kehrt Philipp Hosiner an die Stätte seines Erfolgs zurück. Aber in neuer Rolle. Der 34-Jährige soll als Führungsspieler der Young Violets in der Regionalliga junge Austrianer in ihrer Entwicklung unterstützen. Außerdem erhält er gleichzeitig die Möglichkeit, im Nachwuchs Erfahrungen im Trainerjob zu sammeln.

"Es ist Zeit für mich, dass ich meine Erfahrungen, die ich im Profifußball sammeln durfte, an junge Austrianer weitergebe", sagt der Stürmer.