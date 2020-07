Torjäger Hosiner wechselt zu Dynamo Dresden

Philipp Hosiner hat beim deutschen Fußball-Drittligisten Dynamo Dresden am Montag einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben. Der 31-jährige Burgenländer hatte zuvor den Chemnitzer FC verlassen, nachdem dieser die 3. Liga nicht gehalten hatte. Dynamo kämpfte in der abgelaufenen Saison in der zweiten deutschen Bundesliga vergeblich gegen den Abstieg.