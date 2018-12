Tore von Alaba und Gregoritsch in der deutschen Bundesliga

Ein ÖFB-Duo hat am Samstag in der deutschen Bundesliga positive Schlagzeilen geschrieben. David Alaba traf beim 4:0-Erfolg von Bayern München in Hannover ebenso wie Michael Gregoritsch beim 1:1 Augsburgs gegen Schalke. Hoffenheim und Mönchengladbach trennten sich im Spiel zweier Europacup-Aspiranten 0:0. Hertha BSC mit Valentino Lazaro unterlag Stuttgart nach einem Doppelpack von Mario Gomez 1:2.

Die Bayern bekamen in Hannover schon nach 65 Sekunden das erste Geschenk präsentiert, Joshua Kimmich nahm es per Volleyschuss an. Hannovers Felipe hatte unfreiwillig in den Rückraum verlängert. Thomas Müller ließ in seinem 300. Bundesligaspiel für die Münchner noch die Riesenchance auf das 2:0 aus, Alaba machte es besser: Der 26-Jährige kam nach Hannovers unzureichender Eckball-Abwehr im Rückraum an den Ball und versenkte ihn mit einem strammen Schuss unter die Latte (29.).